Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Por Carmen Hernández

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el camino que conduce a la comunidad de La Noria se registró un  choque entre dos motociclistas donde 2 personas resultaron con severas lesiones, que requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.  

El comandante de Protección Civil Isaí Arellano, dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio donde denunciaban que se había registrado un choque entre motociclistas.  

Por lo que de inmediato acudieron los paramédicos al camino principal de La Noria a La Reforma a bordo de las unidades PC 1180 y 2827, para brindar atención a las personas lesionadas.

Al arribar se percataron que dos personas resultaron con severas lesiones, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica especializada al Hospital IMSS Bienestar.

Debido a las lesiones que registraron tardarán los afectados poco más de 15 días en sanar.

