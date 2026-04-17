Cierran locatarios del mercado Juárez

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Locatarios del Mercado Benito Juárez se quejan de las bajas ventas que están resintiendo que no les permiten obtener los recursos suficientes para seguir operando. Locatarios señalaron que incluso la situación se ha tornado grave y algunos locales están cerrados. Algunos otros continúan trabajando de manera normal, mientras obtengan ingresos para seguir sobrepasando la crisis que enfrentan.

Pero las cosas no mejoran y no hay las suficientes ventas, porque las amas de casa optan por adquirir las frutas y verduras en el municipio de Rioverde o en su caso comprar en los centros comerciales, aunque refieren que llegan a comprar diversos productos pero a precios más elevados.

Mencionaron que no se han podido recuperar de las bajas ventas, solo obtienen recursos para cubrir los pagos básicos, por lo que no saben cuánto tiempo más aguantarán así, si las cosas no mejoran.