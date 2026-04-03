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Cierran negocios ante bajas ventas

Por Carmen Hernández

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran negocios ante bajas ventas

RIOVERDE.- En el primer trimestre del año han cerrado 4 negocios por las bajas ventas que tuvieron con bajos que no alcanzaban más que para recuperar la inversión y salario de algunos trabajadores, lo que no fue soportado más y tuvieron que cerrar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel González, reconoció que sigue la cuesta de enero, muchos comercios no se han podido recuperar de las bajas ventas que tuvieron desde inicio de año, lo que los obligó finalmente mejor a tirar la toalla.

Durante estos primeros meses del año varios negocios han cerrado, sobre todo los de venta de ropa. 

Señaló que las rentas están muy elevadas y salarios que deben pagar a empleados, varía desde 7 hasta 20 mil pesos, algunos llegan a oscilar hasta los 50 mil pesos. 

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Sin embargo, se espera que la situación mejore en los próximos días pues admite que como dice el dicho, no hay mal que dure cien años.

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