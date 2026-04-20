logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cierran negocios por bajas ventas

Por Carmen Hernández

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran negocios por bajas ventas

RIOVERDE.- En lo que va del año han cerrado 13 negocios por bajas ventas y altos costos de renta pues los ingresos no alcanzan más que para seguir surtiendo artículos para venta, pero ya n o pudieron soportar esta situación y los propietarios  prefirieron cerrar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel González dijo que es preocupante y alarmante el cierre de establecimientos, situación que no se había visto en otros años, que se resentía crisis pero no al grado de tener que cerrar el negocio. 

Desafortunadamente han bajado la cortina 13 negocios de venta de ropa, zapatos, de venta de celular y joyería, entre otros rubros. 

Las rentas están muy altas van desde 5, 10 y hasta 50 mil pesos, en la zona centro. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El líder de los comerciantes dijo que hay poca llegada de remesas, una crisis muy dura, porque van al alza el cierre de negocios, esperando que no se recrudezca la situación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Colectivo Voz y Dignidad localiza nueve puntos de exterminio en Valles
Colectivo Voz y Dignidad localiza nueve puntos de exterminio en Valles

Colectivo "Voz y Dignidad" localiza nueve puntos de exterminio en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Los sitios declarados positivos por el colectivo incluyen La Pileta, Mangales y La Biosfera, entre otros en Valles y Tamasopo.

Viciosos le prenden fuego a casa vagón
Viciosos le prenden fuego a casa vagón

Viciosos le prenden fuego a casa vagón

SLP

Redacción

Cierran supermercado por plaga de roedores
Cierran supermercado por plaga de roedores

Cierran supermercado por plaga de roedores

SLP

Redacción

Destacan estudiantes en Parlamento Juvenil
Destacan estudiantes en Parlamento Juvenil

Destacan estudiantes en Parlamento Juvenil

SLP

Jesús Vázquez

Presentaron propuesta para erradicar la violencia de género