Cierran negocios por bajas ventas

RIOVERDE.- En lo que va del año han cerrado 13 negocios por bajas ventas y altos costos de renta pues los ingresos no alcanzan más que para seguir surtiendo artículos para venta, pero ya n o pudieron soportar esta situación y los propietarios prefirieron cerrar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel González dijo que es preocupante y alarmante el cierre de establecimientos, situación que no se había visto en otros años, que se resentía crisis pero no al grado de tener que cerrar el negocio.

Desafortunadamente han bajado la cortina 13 negocios de venta de ropa, zapatos, de venta de celular y joyería, entre otros rubros.

Las rentas están muy altas van desde 5, 10 y hasta 50 mil pesos, en la zona centro.

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El líder de los comerciantes dijo que hay poca llegada de remesas, una crisis muy dura, porque van al alza el cierre de negocios, esperando que no se recrudezca la situación.