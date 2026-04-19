Viciosos le prenden fuego a casa vagón

Matehuala.- El viernes por la noche un sujeto que consume sustancias nocivas para la salud prendió fuego a una antigua casa de madera ubicada en un predio baldío denominado El Vagón, cerca de las instalaciones de FEREMA. Al lugar acudieron los bomberos, quienes lograron sofocar el incendio para evitar se generaran más daños.

Los hechos se originaron en el predio conocido como El Vagón, ubicado entre Ferema y la Plaza Ferrocarrilera, cuando un sujeto ingresó al sitio y prendió fuego a la vieja casa de madera. Posteriormente huyó del lugar y, debido a la maleza existente y a lo antiguo de la madera, las llamas se propagaron rápidamente.

Un velador de negocios cercanos, al percatarse del fuego, corrió de inmediato para ver lo que ocurría y al confirmar el incendio pidió apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron las labores para controlar el siniestro y lograron apagarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido a las condiciones de la vivienda de madera, el fuego la consumió por completo.

En esta zona aún se encuentra uno de los vagones de madera del antiguo ferrocarril.

El velador manifestó que se requieren más rondines de las corporaciones policiacas, ya que frecuentemente ingresan personas a consumir sustancias nocivas para la salud y él tiene que retirarlos del lugar, aunque corre el riesgo de ser agredido.