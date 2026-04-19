Destacan estudiantes en Parlamento Juvenil

Matehuala.- Las estudiantes Sofía Medina Rodríguez y Mabel Coronado Quiroz, del sexto semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matehuala, representaron al estado en el Parlamento Juvenil 2026 – Segunda Edición, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México.

Este importante ejercicio cívico reunió a más de 300 jóvenes de todo el país, quienes participaron en un proceso formativo enfocado en la construcción de propuestas legislativas, el análisis de problemáticas nacionales y el fortalecimiento de habilidades de debate, argumentación y generación de acuerdos.

Durante su participación, ambas estudiantes formaron parte de los trabajos en la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, donde contribuyeron en la discusión de una iniciativa orientada a reformar y fortalecer el marco legal en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

Mabel Coronado Quiroz tuvo la oportunidad de subir a tribuna, presentando su postura dentro del ejercicio parlamentario, lo que refleja su preparación, compromiso y capacidad de expresión en espacios de alto nivel, este tipo de participaciones de las jóvenes Mabel y Sofía demuestra que en Matehuala hay jóvenes con grandes ideas y propuestas para mejorar el país.

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