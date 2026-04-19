Cierran supermercado por plaga de roedores

CIUDAD VALLES.- Especulación sobre infestación de ratas en supermercado del centro de Valles, luego de que cerraron sus puertas desde la tarde del viernes y hasta hoy siguen sin abrir.

Desde la tarde de ayer, las puertas del supermercado Arteli fueron cerradas al público y, aunque no ha habido información oficial de parte de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), información extraoficial indica que la medida fue la respuesta a un problema de plaga de roedores.

La tienda sólo colocó unos avisos en las puertas en las que decía a sus clientes que estaba cerrado por mantenimiento, siendo esta la primera vez que el negocio cierra sus puertas en horario de venta.

Dentro de la información que ha surgido del interior del inmueble es que se hacen labores de limpieza profunda en los tres niveles de la tienda, recibo de artículos, piso de ventas y bodega.

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