Clausuran talleres del Centro Cultural

Matehuala.- Se realizó la clausura de los talleres del Centro Cultural y para llevar a cabo este magno evento tuvieron una presentación especial en el Teatro Manuel José Othón, donde hubo una gran respuesta del público que acudió a ver a los niños y jóvenes que demostraron todos los aprendizajes que tuvieron a lo largo de 6 meses.

Talleres de guitarra, canto, baile, entre otros hicieron distintas presentaciones donde demostraron todos los aprendizajes que obtuvieron, los padres de familia se mostraron muy contentos al ver el gran talento que tienen sus hijos, de esta manera el Centro Cultural clausuró el ciclo agosto a diciembre, pero el próximo año nuevamente abrirán inscripciones para los talleres culturales que tienen.

El objetivo de estos talleres es acercar a los niños y jóvenes a la cultura, que aprendan a tocar algún instrumento, cantar, pintar o hacer distintas actividades culturales, de esta manera ocupen su tiempo realizando actividades artísticas que en un futuro les serán de gran ayuda, adema la idea también es alejar a los niños y jóvenes de actividades delictivas y de las adicciones, por lo que exhortan a los padres de familia a inculcar a sus hijos las actividades culturales, en los próximos cursos inscribirlos.