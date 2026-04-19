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Colectivo "Voz y Dignidad" localiza nueve puntos de exterminio en Valles

Los sitios declarados positivos por el colectivo incluyen La Pileta, Mangales y La Biosfera, entre otros en Valles y Tamasopo.

Por Huasteca Hoy

Abril 19, 2026 05:53 p.m.
A
Colectivo Voz y Dignidad localiza nueve puntos de exterminio en Valles

CIUDAD VALLES. Un total de nueve puntos de exterminio han encontrado las buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, casi todos en Laguna del Mante, municipio de Valles.

Edith Pérez Rodríguez, una de las dos que encabezan el colectivo, junto con Guadalupe Mendiola Acosta informó que estos sitios fueron declarados "positivos", es decir, puntos o lugares que ya son considerados como campos de exterminio y que todavía no se han podido procesar. 

De los nueve lugares, siete están en el municipio de Valles, los siete en inmediaciones de la presa La Lajilla, en el ejido Laguna del Mante, a poco más de 30 kilómetros de la cabecera municipal; los otros dos se encuentran en Tamasopo. 

En algunos de los sitios han encontrado indicios importantes de algunos de los desaparecidos que están buscando en conjunto, las mujeres que forman parte del colectivo

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Los lugares en dónde se presupone que hubo exterminio de seres humanos son: La Pileta, Mangales, La Biosfera, Vertedero, Bohío y Tigre, todas estas ubicaciones, en Laguna del Mante

Los otros lugares son: Frijolar y Tabaco, en el municipio de Tamasopo.

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