Colocan franjas para prevenir incendios

Matehuala.- Personal de la brigada de Conafor en coordinación con Protección Civil y con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, realizaron líneas negras en la comunidad de San José de Ipoa, una medida para prevenir incendios.

Estas acciones consisten en la creación de franjas de protección con el objetivo de prevenir la propagación de incendios, principalmente aquellos que pueden originarse por colillas de cigarro o incidentes en carretera, ya que muchos fumadores que van viajando en carretera arrojan sus cigarrillos por la ventana y esto provoca incendios, pues ya han atendido varios de este tipo.

En las últimas semanas se han incrementado los incendios forestales en diversas comunidades del municipio y en las orillas de la carretera.

La mayoría han sido provocados porque algunas personas hacen quema de basura, fogatas que no apagan bien o arrojan cigarrillos, estos provocan los incendios que luego se salen de control y son difíciles de apagar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se exhorta a la población en general a tomar todo tipo de precauciones y mantenerse informada, evitando actividades que puedan generar riesgo de un incendio en la zona.

Por otra parte, elementos del Cuerpo de Bomberos han estado acudiendo a distintos domicilios de la ciudad donde han atendido fugas de gas, por lo que se hace un llamado a la población a tener precaución al instalar los tanques de gas, así mismo cuando compran el gas y revisar que no les den tanques dañados.