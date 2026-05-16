logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Colocan franjas para prevenir incendios

Personal de Conafor y bomberos aplican estas medidas

Por Jesús Vázquez

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Colocan franjas para prevenir incendios

Matehuala.- Personal de la brigada de Conafor en coordinación con Protección Civil y con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, realizaron líneas negras en la comunidad de San José de Ipoa, una medida para prevenir incendios.

Estas acciones consisten en la creación de franjas de protección con el objetivo de prevenir la propagación de incendios, principalmente aquellos que pueden originarse por colillas de cigarro o incidentes en carretera, ya que muchos fumadores que van viajando en carretera arrojan sus cigarrillos por la ventana y esto provoca incendios, pues ya han atendido varios de este tipo.

En las últimas semanas se han incrementado los incendios forestales en diversas comunidades del municipio y en las orillas de la carretera. 

La mayoría han sido provocados porque algunas personas hacen quema de basura, fogatas que no apagan bien o arrojan cigarrillos, estos provocan los incendios que luego se salen de control y son difíciles de apagar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se exhorta a la población en general a tomar todo tipo de precauciones y mantenerse informada, evitando actividades que puedan generar riesgo de un incendio en la zona. 

Por otra parte, elementos del Cuerpo de Bomberos han estado acudiendo a distintos domicilios de la ciudad donde han atendido fugas de gas, por lo que se hace un llamado a la población a tener precaución al instalar los tanques de gas, así mismo cuando compran el gas y revisar que no les den tanques dañados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale
Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El nuevo director proviene de la Guardia Civil Estatal con más de 20 años de experiencia.

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico
Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

SLP

Huasteca Hoy

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios enfatiza que solo médicos pueden aplicar ácido hialurónico.

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón
Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza la necropsia y la Policía de Investigación trabaja para identificar al fallecido.

Actualizarán Reglamento de Panteones
Actualizarán Reglamento de Panteones

Actualizarán Reglamento de Panteones

SLP

Redacción