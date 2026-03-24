Con pros y contras anuncian regreso de Terán a la política
CIUDAD VALLES.- Anuncian el regreso de Jorge Terán Juárez a la política local, puesto que ha hecho reuniones con sus operadores de otrora campañas. Advierten que apoyará un proyecto femenino a la Presidencia Municipal.
El político vallense (alcalde 2004-2007 y 2015-2018) que ha sido duramente criticado por la adquisición de deuda en su último trienio parece estar de vuelta, ya que lo han consignado, muchos a favor y otros en contra en redes sociales, ya que se presume que ha tenido concilios con su base política con la que ha trabajado desde los inicios de la década antepasada, cuando buscó la alcaldía.
Ahora refieren que apoyará un proyecto político de los que ha nombrado a vuelo de pájaro el alcalde David Medina Salazar, pero hay quienes dicen que podría considerar precandidatearse para el año que entra.
