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Conato de incendio en un auto

Por Carmen Hernández

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Conato de incendio en un auto

CIUDAD VALLES.- En distintos puntos de Ciudad Valles se reportaron incendios en un vehículo y una casa; afortunadamente solo se trató de conatos, y el saldo fue de daños mínimos.

El primer caso ocurrió este lunes por la mañana, sobre la calle Antiguo Camino al Mante, cerca del entronque con la carretera federal Valles-Mante.

Un vehículo Mercury blanco empezó a echar humo del cofre, por lo que el conductor se orilló de inmediato, afuera de una empresa refresquera.

Trabajadores de ese lugar salieron para ayudarlo, y con un extintor pudieron apagar el fuego que apenas iniciaba en el área del motor. Se presume que la causa fue un cortocircuito.

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Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil Municipal y Policía Municipal, quienes únicamente revisaron la unidad para constatar que ya no había riesgo.

Por otro lado, alrededor del mediodía se reportó un incendio de vivienda en la calle Veracruz, entre Bocanegra y Ponciano Arriaga.

Ahí llegaron Bomberos y elementos de Protección Civil Municipal, pero la propietaria de la casa les informó que no era un incendio, sino un incidente en su cocina, pues olvidó comida en el fuego y se le quemó; sin embargo, ya todo estaba controlado.

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