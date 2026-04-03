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Concientizan sobre autismo en menores

Escuelas brindan educación a este tipo de alumnos

Por Jesús Vázquez

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
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Concientizan sobre autismo en menores

Matehuala.- En el marco del día mundial de la concientización sobre el autismo, se llevó a cabo una conferencia en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), en la cual dieron a conocer todas las actividades que están realizando con quienes padecen el trastorno autista.

Comentaron que el trastorno autista se presenta en uno de cada 100 niños, y que muchos niños, jóvenes y adultos lo padecen, pero no han sido atendidos por un médico, por lo que no han sido diagnosticados. 

Refieren que este es un problema que existe desde hace muchos años, pero anteriormente los padres de familia no atendían a los menores, pues faltaba concientización sobre el trastorno autista.

Mencionaron que en las escuelas son aceptados los niños con autismo y que en la actualidad hay instituciones escolares públicas que están atendiendo a niños con autismo y brindándoles educación, demostrando que existe igualdad en la educación y que ya no son rechazados. Señalaron que las escuelas de Matehuala están preparadas para atender a menores con trastorno autista, además de que también atienden a niños con diferentes discapacidades.

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Se informó que el Centro Cultural también se ha preparado para realizar talleres especiales para niños con autismo, muchos jóvenes autistas que han demostrado ser grandes artistas, ya sea en la pintura, en murales o en la música, tocan uno o varios instrumentos musicales.

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