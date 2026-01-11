Matehuala.- Informa el obispo que este domingo se celebra el bautizo del Señor Jesús, y esto nos recuerda el propio bautismo, sacramento de vida y purificación y con esta celebración concluye el tiempo litúrgico de la navidad.

Comentó el obispo Margarito Salazar Cárdenas que con la reforma litúrgica se fijó que la navidad acaba con el día en que se celebra el bautismo del Señor Jesús, y la fiesta del bautismo se fijó que sea en el domingo siguiente a la Epifanía, por lo que este año es el 11 de enero del 2026, la fecha para finalizar el tiempo de la navidad.

Expresó que a pesar de que ya termina la navidad, hay mucha gente que continúa haciendo las acostadas y levantadas al Niño Dios en sus casas, sin embargo, la fecha límite para hacer estas celebraciones es el dos de febrero, pues hay personas que aun en Semana Santa cuando se conmemora la muerte de Jesucristo, están haciendo sus levantadas al Niño Dios, por lo que se exhorta a los fieles católicos a realizar estas celebraciones en el tiempo que debe de ser conforme lo marca la iglesia católica.

El obispo dijo que el 11 de enero es el bautismo de Jesús, y esta celebración nos recuerda nuestro propio bautismo que nos integra sacramentalmente a la familia de los hijos de Dios, con esta celebración termina litúrgicamente el tempo de la navidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí