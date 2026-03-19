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Confirman otro caso de gusano barrenador

Por Carmen Hernández

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Confirman otro caso de gusano barrenador

San Ciro de Acosta.- Se ha confirmado un caso de un animal infectado con gusano barrenador en la comunidad del Encantado, hay un posible caso en el Pitahayo, por lo que ya se tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar se llegue a generar un brote.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea, informó que en días pasados se detectó un caso de un animal contaminado por el gusano barrenador, el cual fue confirmado por un biólogo.

Ante esta preocupante situación, ya se aplicaron algunas medidas preventivas y refieren que se erradicó cualquier riesgo de un caso más.  

Reiteró el funcionario que le fu informado que antier en la localidad del Pitahayo se tenía un caso sospechoso de este mal, por lo que biólogo tomó una muestra que fue enviada a la capital potosina.  

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Refirió que parte de las medidas preventivas está que la vaquita se va a mantener en observación por algunos días, y se le hará una nueva valoración para determinar si ya está curada.

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