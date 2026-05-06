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Conmemoran aniversario de la Batalla de Puebla

Se llevó a cabo un acto cívico en la plaza principal

Por Jesús Vázquez

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran aniversario de la Batalla de Puebla

MATEHUALA.- Se llevó a cabo un acto cívico para conmemorar el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, este evento se realizó en la Plaza de Armas, en donde estuvieron presentes las autoridades municipales, así como estudiantes de distintos planteles educativos.

El acto cívico estuvo a cargo de los estudiantes de la Escuela Secundaria Ángel Veral, quienes para iniciar este evento llevaron a cabo los tradicionales honores a la Bandera y se cantó el Himno Nacional, posteriormente se llevó a cabo la reseña histórica sobre la Batalla de Puebla que se efectuó el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, en donde el Ejército Mexicano combatió contra el ejército francés.

Se recordó que el Ejército Mexicano estuvo en el mando del general Ignacio Zaragoza, y este es uno de los acontecimientos históricos más significativos de la historia nacional mexicana, fue una confrontación en la que el Ejército Mexicano logró una victoria ante el ejército francés considerado en aquel entonces como una fuerza militar muy fuerte a nivel mundial, y esta victoria sorprendió al mundo entero y al terminar la batalla el general Zaragoza mandó un mensaje que quedó para la historia: "Las armas nacionales se han cubierto de gloria".

Con este acto cívico se rinde homenaje a quienes con valor y sacrificio defendieron nuestra patria, y se reafirma el compromiso con los principios de libertad, justicia y soberanía.

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