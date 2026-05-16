logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran autoridades día del maestro

Por Jesús Vázquez

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Conmemoran autoridades día del maestro

Matehuala.- Se realizó un acto cívico para conmemorar el Día del Maestro, que se celebra en México el 15 de mayo. El evento se realizó en la Plaza del Maestro, en el monumento a los profesores que se encuentra en este lugar, donde estuvieron estudiantes de la Escuela Normal Experimental, autoridades municipales y educativas.

El acto cívico estuvo a cargo de la Escuela Normal Experimental, donde las futuras maestras hicieron los honores a la bandera, luego fue colocado un arreglo floral en el monumento a los maestros, para reconocer a los maestros de Matehuala que ya fallecieron, pero que son recordados por su trabajo en el sector educativo.

La directora de la Normal Experimental, Liliana Moreno Cedillo, dio un discurso alusivo al Día del Maestro, en el cual dijo hay que reconocer a quienes han decidido consagrar su vida a la educación en generaciones pasadas, presentes y futuras; la actividad docente es un proyecto permanente de vida, que ser maestro es un camino de esfuerzo e ideales para contribuir a la educación de los niños y jóvenes. 

Declaró que ser docente en la actualidad ya no es lo mismo que hace 20 años, pues actualmente se enfrentan a desafíos que ponen a prueba a los maestros; sin embargo, en nuestro país hay desabasto de maestros y los docentes sufren condiciones laborales precarias que limitan el crecimiento profesional. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agregó que hay poco o nulo apoyo de los padres de familia, autoridades educativas y de la sociedad civil, aunque ellos trabajan arduamente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale
Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El nuevo director proviene de la Guardia Civil Estatal con más de 20 años de experiencia.

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico
Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

SLP

Huasteca Hoy

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios enfatiza que solo médicos pueden aplicar ácido hialurónico.

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón
Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza la necropsia y la Policía de Investigación trabaja para identificar al fallecido.

Actualizarán Reglamento de Panteones
Actualizarán Reglamento de Panteones

Actualizarán Reglamento de Panteones

SLP

Redacción