Conmemoran autoridades día del maestro

Matehuala.- Se realizó un acto cívico para conmemorar el Día del Maestro, que se celebra en México el 15 de mayo. El evento se realizó en la Plaza del Maestro, en el monumento a los profesores que se encuentra en este lugar, donde estuvieron estudiantes de la Escuela Normal Experimental, autoridades municipales y educativas.

El acto cívico estuvo a cargo de la Escuela Normal Experimental, donde las futuras maestras hicieron los honores a la bandera, luego fue colocado un arreglo floral en el monumento a los maestros, para reconocer a los maestros de Matehuala que ya fallecieron, pero que son recordados por su trabajo en el sector educativo.

La directora de la Normal Experimental, Liliana Moreno Cedillo, dio un discurso alusivo al Día del Maestro, en el cual dijo hay que reconocer a quienes han decidido consagrar su vida a la educación en generaciones pasadas, presentes y futuras; la actividad docente es un proyecto permanente de vida, que ser maestro es un camino de esfuerzo e ideales para contribuir a la educación de los niños y jóvenes.

Declaró que ser docente en la actualidad ya no es lo mismo que hace 20 años, pues actualmente se enfrentan a desafíos que ponen a prueba a los maestros; sin embargo, en nuestro país hay desabasto de maestros y los docentes sufren condiciones laborales precarias que limitan el crecimiento profesional.

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Agregó que hay poco o nulo apoyo de los padres de familia, autoridades educativas y de la sociedad civil, aunque ellos trabajan arduamente.