Continúa Módulo de atención turística
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Tras concluir la Semana Santa se instaló un Módulo de atención turística en el canal de la Media Luna y la carretera federal, para brindar información a los visitantes de lugares a visitar para gozar su estancia en el municipio.
El coordinador de Protección Civil Municipal dio a conocer que están al tanto de los parajes turísticos en la Zona Media, para orientar al turista y tenga una estancia segura en los lugares que visitará.
Se colocó un módulo de información en el Canal de la Media Luna y la carretera federal 70, donde el personal está al pendiente en caso de cualquier contingencia que llegaran a sufrir los turistas.
Se está trabajando de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional división Caminos, para que el turista goce su estancia por municipios de la Zona Media.
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