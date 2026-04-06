Continúa Módulo de atención turística

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Tras concluir la Semana Santa se instaló un Módulo de atención turística en el canal de la Media Luna y la carretera federal, para brindar información a los visitantes de lugares a visitar para gozar su estancia en el municipio.

El coordinador de Protección Civil Municipal dio a conocer que están al tanto de los parajes turísticos en la Zona Media, para orientar al turista y tenga una estancia segura en los lugares que visitará.

Se colocó un módulo de información en el Canal de la Media Luna y la carretera federal 70, donde el personal está al pendiente en caso de cualquier contingencia que llegaran a sufrir los turistas.

Se está trabajando de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional división Caminos, para que el turista goce su estancia por municipios de la Zona Media.

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