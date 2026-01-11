logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúa paro en invernadero

Investigan autoridades de la STyPS

Por Carmen Hernández

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa paro en invernadero

Ciudad Fernández.- La Secretaria de Trabajo y Previsión Social realiza investigación para determinar responsabilidades de encargados del invernadero ya que adeudan 3 semanas de salario a los trabajadores, motivo que originó el paro laboral. 

La semana pasada trabajadores del invernadero protestaron porque no les habían pagado su salario, aunado de que tienen otras necesidades que enfrentar y ante la falta de recursos, ya devengados, su manifestación y paro fueron lógicos.  

Por lo que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acudió a realizar una visita al invernadero, donde no estuvo presente el personal administrativo, desconociéndose las causas, lo que pone en evidencia muchas anomalías más. 

También se realizará una investigación para saber a ciencia cierta qué pasó para que dejaran de pagar su sueldo a los trabajadores. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El objetivo por parte de la dependencia es que se respeten los derechos laborales de cada uno de los trabajadores, pero todo se definirá luego de las investigaciones que se realizan.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan tarifas de los pasaportes
Aumentan tarifas de los pasaportes

Aumentan tarifas de los pasaportes

SLP

Jesús Vázquez

Se abre socavón en Av. Verástegui
Se abre socavón en Av. Verástegui

Se abre socavón en Av. Verástegui

SLP

Carmen Hernández

Desigual choque entre moto y camioneta
Desigual choque entre moto y camioneta

Desigual choque entre moto y camioneta

SLP

Carmen Hernández

Edificio, riesgo de colapso: PC
Edificio, riesgo de colapso: PC

Edificio, riesgo de colapso: PC

SLP

Redacción

Está ubicado en la esquina de Bulevar y Niños Héroes