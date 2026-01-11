Continúa paro en invernadero

Ciudad Fernández.- La Secretaria de Trabajo y Previsión Social realiza investigación para determinar responsabilidades de encargados del invernadero ya que adeudan 3 semanas de salario a los trabajadores, motivo que originó el paro laboral.

La semana pasada trabajadores del invernadero protestaron porque no les habían pagado su salario, aunado de que tienen otras necesidades que enfrentar y ante la falta de recursos, ya devengados, su manifestación y paro fueron lógicos.

Por lo que personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acudió a realizar una visita al invernadero, donde no estuvo presente el personal administrativo, desconociéndose las causas, lo que pone en evidencia muchas anomalías más.

También se realizará una investigación para saber a ciencia cierta qué pasó para que dejaran de pagar su sueldo a los trabajadores.

El objetivo por parte de la dependencia es que se respeten los derechos laborales de cada uno de los trabajadores, pero todo se definirá luego de las investigaciones que se realizan.