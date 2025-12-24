Coronan a la reina de "Corazones Sabios"

RIOVERDE.- Fue coronada como reina Baltazar, integrante de la Red Corazones Sabios de la comunidad de la Loma.

Cabe destacar que fue un evento especial, ya que siempre se realiza en el mes de agosto, sin embargo Baltazar solicitó que su coronación se realizara en el mes de diciembre, porque arribaron de la Unión Americana sus hijos, por lo que compartió este día tan especial con su familia.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero se encargó de coronarla como reina del Grupo Los Pilares de Ayer. La feliz reina estuvo acompañada de su madrina María de la Luz Juárez Gutiérrez.