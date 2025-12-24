logo pulso
Coronan a la reina de "Corazones Sabios"

Por Carmen Hernández

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Fue coronada como reina Baltazar, integrante de la Red Corazones Sabios de la comunidad de la Loma.

Cabe destacar que fue un evento especial, ya que siempre se realiza en el mes de agosto, sin embargo Baltazar solicitó que su coronación se realizara en el mes de diciembre, porque arribaron de la Unión Americana sus hijos, por lo que compartió este día tan especial con su familia. 

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero se encargó de coronarla como reina del Grupo Los Pilares de Ayer. La feliz reina estuvo acompañada de su madrina María de la Luz Juárez Gutiérrez. 

