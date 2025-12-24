Coronan a señorita Matehuala 2026
La reina y sus princesas participarán en diferentes actividades cívicas
MATEHUALA.- En una noche llena de orgullo y tradición, este lunes en el Teatro Manuel José Othón se llevó a cabo la elección y coronación de Señorita Matehuala 2026, donde la ganadora fue la joven Ximena Pérez, quien es originaria de la comunidad del Sacramento.
Para llevar a cabo la elección y coronación de señorita Matehuala 2026, fueron un total de diez jovencitas las que compitieron por la corona, llevando a cabo una pasarela de vestido de cóctel, bikini y vestido de noche, a demás de que les hicieron una serie de preguntas.
Dentro del certamen felicitaron a las participantes y les dijeron que todas son unas ganadoras, pues no cualquiera se atreve a participar en este tipo de certámenes de belleza.
Fue un grupo de jueces el encargado de elegir a las ganadoras, donde el resultado quedó de la siguiente manera: como Señorita Fotogenia quedó Ivette Moreno Sánchez y como Miss Simpatía quedó Jocelyn Rivera; como segunda princesa quedó Ivette Moreno, como primera princesa Jocelyn Rivera, y como Señorita Matehuala 2026 la ganadora fue Ximena Pérez, a cada una se le colocó una cinta con su título además de su corona.
Cabe hacer mención que, la reina y sus princesas a lo largo del año estarán participando en las diferentes actividades cívicas, además de representar a Matehuala en eventos en otros municipios del Altiplano e inclusive en el estado y algunos otros lugares donde las manden llamar.
