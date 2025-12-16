Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

CIUDAD VALLES.- Un corte de energía eléctrica dejó sin agua a toda la zona tének, de acuerdo con información de Obras Públicas.

Desde ayer domingo, volvió el problema anacrónico de los ejidos de la cordillera tének que es no tener agua, solamente que en esta ocasión la dirección de Obras Públicas, a cargo de Kevin Yahir Cázares no tuvo vela en el entierro, puesto que la falla provino del sistema de bombeo de Santa Anita.

La falla eléctrica interrumpió el bombeo y las reservas, aunque duraron un poco más porque en tiempo de frío hay menos consumo, ya se agotaron y no hay más agua entubada.

El funcionario mencionó que la tarde de este lunes 15 de diciembre quedaría arreglado el desperfecto, de acuerdo con datos de la misma Comisión Federal de Electricidad.

