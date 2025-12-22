logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cumple Procuraduría Agraria con diversos trámites ejidales

Por Carmen Hernández

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Cumple Procuraduría Agraria con diversos trámites ejidales

RIOVERDE.- El 2025 cerró con 56 cambios de comisariado ejidal y 1,300 audiencias para certificar y tramitar posesión de predios ejidales, entre otros trámites solicitados ante la Procuraduría Agraria.

El residente de la dependencia Javier Gallegos Oliva, explicó que se sigue con el trabajo en la dependencia para dar certeza jurídica en la posesión de tierras ejidales en diversas comunidades del municipio. 

Añadió que se realizaron 56 cambios de comisariados ejidales, 162 gestiones administrativas. 

Así como 1,300 audiencias generales y 17 se establecieron reglamentos internos para tener más control en las comunidades. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se elaboraron 12 contratos de aprovechamiento, 262 asesorías jurídicas y 12 capacitaciones a las asambleas de ejidatarios. 

Señaló que 14 nuevas ejidatarias fueron aceptadas por las asambleas ejidales, para que puedan intervenir en diversos trámites de posesión de tierras que se lleven a cabo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asociación México Tiene Vida busca registro como partido
Asociación México Tiene Vida busca registro como partido

Asociación México Tiene Vida busca registro como partido

SLP

Redacción

Realizan asamblea, con acarreo de simpatizantes

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

SLP

Redacción

Agentes de la PDI tras extorsionadores: Gallardo
Agentes de la PDI tras extorsionadores: Gallardo

Agentes de la PDI tras extorsionadores: Gallardo

SLP

Redacción

Falta de transporte mixto desquició a los usuarios
Falta de transporte mixto desquició a los usuarios

Falta de transporte mixto desquició a los usuarios

SLP

Redacción