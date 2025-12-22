Cumple Procuraduría Agraria con diversos trámites ejidales

RIOVERDE.- El 2025 cerró con 56 cambios de comisariado ejidal y 1,300 audiencias para certificar y tramitar posesión de predios ejidales, entre otros trámites solicitados ante la Procuraduría Agraria.

El residente de la dependencia Javier Gallegos Oliva, explicó que se sigue con el trabajo en la dependencia para dar certeza jurídica en la posesión de tierras ejidales en diversas comunidades del municipio.

Añadió que se realizaron 56 cambios de comisariados ejidales, 162 gestiones administrativas.

Así como 1,300 audiencias generales y 17 se establecieron reglamentos internos para tener más control en las comunidades.

También se elaboraron 12 contratos de aprovechamiento, 262 asesorías jurídicas y 12 capacitaciones a las asambleas de ejidatarios.

Señaló que 14 nuevas ejidatarias fueron aceptadas por las asambleas ejidales, para que puedan intervenir en diversos trámites de posesión de tierras que se lleven a cabo.