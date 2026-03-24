Dan a conocer eventos por la Semana Santa

RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría tiene listo el programa de Semana Santa, que iniciará este próximo 29 de marzo con el Domingo de Ramos.

El párroco de la Iglesia, José Javier Pacheco dio a conocer que se tienen listas las diversas actividades a desarrollar de Semana Santa, que serán del 29 de marzo al 5 de abril.

Arrancarán las actividades el 29 de marzo con la bendición de palmas en todas las misas, la procesión de entrada triunfal a Jerusalén, inicia frente a las oficinas del Cuerpo de Bomberos a partir de las 11 de la mañana.

De lunes a miércoles se llevará a cabo la Pascua de Adolescentes, jóvenes y pascua infantil.

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El jueves santo la celebración de la Cena del Señor a las 7 de la noche en los templos de San Juan, Misericordia, Santa Elena y Templo de Guadalupe.

Así mismo el Viernes Santo se realizará el Viacrucis Viviente en el atrio de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, a las 9 de la mañana.

El Domingo de Pascua se efectuará la bendición de agua y cirios en todas las misas.

El párroco hizo un llamado a la feligresía para que acuda a cada una de las actividades que se realizarán.