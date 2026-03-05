Dan de baja negocios por no pagar refrendo

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Por no pagar el refrendo para la venta de alcohol, 2 negocios fueron dados de baja, ya que tenían los negocios de plazo un tiempo, pero nunca acudieron a pagar y fueron sancionados.

El director de Comercio Héctor Denes Moreno, dio a conocer que los refrendos deben de pagarse los primeros 30 días del año, y comercio que n o cumpla corre el riesgo de una clausura y hasta pérdida del permiso.

En una revisión se detectó que había algunos morosos de la llamada Rivera y del Ejido del Refugio, que ya eran dos años que no pagaban su permiso.

Se dialogó con los propietarios, se les dio una prórroga para que se pusieran al corriente, pero hicieron caso omiso a las facilidades que se les otorgaron para poder seguir funcionando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que las autoridades al ver que no se pusieron al corriente en sus pagos, se les dio de baja definitiva los permisos para la venta de alcohol, 2 en la Rivera y uno en el Ejido del Refugio, de lo que se dijo no habrá vuelta atrás y ahora dejaron de operar.