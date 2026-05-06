Deja dirección del Tec de Valles, Aguilar Ponce

CIUDAD VALLES.- Hubo cambios en las direcciones de los Tecnológicos Nacionales de México (TNM) y Héctor Aguilar Ponce pasó a ser el directivo en Zacatecas.

De acuerdo con enroques realizados por la Dirección General del TNM provocaron que Aguilar Ponce, oriundo de la Huasteca Potosina y quien se mantuvo en la dirección de la representación en Valles durante más de un lustro, terminara en la dirección del TNM de la capital zacatecana, una escuela que cuenta con casi el doble de los 2,500 algunos del Tec de Valles.

En su lugar, la oficina central del TNM designó a un directivo de origen michoacano que será presentado en esta semana a los medios de comunicación.