Demandan más operativos de vigilancia

Ciudad Fernández.- Habitantes demandan se realicen más operativos de vigilancia, ya que ha aumentado el consumo de alcohol en algunos negocios, lo que genera inseguridad para la población.

Ciudadanos explicaron que desafortunadamente hay venta de alcohol en cualquier negocio, están prácticamente tomando en la vía pública, sin que las autoridades municipales apliquen las sanciones correspondientes, ya que se viola la Ley de Alcoholes.

Lo más lamentable es que al calor de las copas, las personas que se reúnen comienzan a discutir por viejas rencillas, la situación se sale de control y surgen los hechos de violencia siempre con personas que resultan lesionadas.

Incluso algunas personas han resultado con severas lesiones, es por ello que piden la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para erradicar este problema, ya que ningún negocio puede expender bebidas alcohólicas para consumir en la calle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí