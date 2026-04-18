Demuestra USAER proyectos de niños con alto coeficiente intelectual

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 25 niños sobresalientes atienden las cuatro Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Martina Pérez Aguirre, directora de la USAER número 5 dijo que la demostración llamada "Un viaje al museo laberinto de las ciencias", sin embargo, los niños y adolescentes destacados de varias escuelas montaron una demostración de proyectos que pueden ir desde la mejora de la vida cotidiana hasta el entretenimiento puro.

Pérez Aguirre dijo que para que un niño o niña pueda desarrollar al máximo sus capacidades, deben tener el apoyo de sus padres, quienes pueden acceder a programas de adelanto de grados y que el niño o niña vaya a su verdadero nivel, ya que muchos de estos niños suelen ser hiperactivos o inquietos, pero por un talento que no se ha desarrollado o que se aburre, en el grado que va.

Algunos de los proyectos de hoy, había niños de primaria que hacían cortometrajes con la técnica stop motion o alumnas de secundaria que crearon filtros de agua de charco, hasta convertirla en agua potable, por poner un par de ejemplos.

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