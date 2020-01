Densa neblina y llovizna ligera seguirán en Xilitla

XILITLA.- Clima con densa neblina y llovizna ligera seguirá presentándose durante estas semanas, de acuerdo a lo mencionado por el SMN se espera una baja importante de temperatura en esta zona.

El director de PC Municipal, Miguel Ángel Rodríguez mencionó que, los cambios de clima continúan en esta zona, por las noches y madrugadas se presenta una baja temperatura, así como una ligera llovizna y una densa neblina, lo que pone en mayor riesgo las carreteras.

El funcionario municipal indicó que a través del módulo de PC Municipal que se ubica en la entrada al Jardín de Edward James se emiten las recomendaciones necesarias a los automovilistas, con la finalidad de bajar el índice de percances automovilísticos que se ha presentado en estas zonas.

Refirió que de acuerdo al SMN los cambios de clima persistirán en esta zona, por lo que se pide a la población abrigarse de manera correcta y a los conductores no exceder los límites de velocidad.

Miguel Ángel Rodríguez enfatizó la importancia de traer el cinturón de seguridad, las luces encendidas, no rebasar de forma temeraria en tramos que no se puede realizar, "seamos conscientes, aquí es pura zona alta de barrancos y la carretera no está para rebasar en ciertos tramos", finalizó.