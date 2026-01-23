logo pulso
Desabasto de agua en varias colonias

Por Jesús Vázquez

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Cedral.- Familias de varias colonias del municipio reclaman agua ante el desabasto que enfrentan, ya que no llega ni gota del líquido a sus viviendas, esto debido al trabajo de mantenimiento que están llevando a cabo por parte de la Comisión Federal de Electricidad, obras que empezaron desde el pasado 18 de enero.

Ciudadanos están molestos ante la falta del vital líquido, que requieren para distintas labores en el hogar de higiene, como lavado de trastes, ropa y bañarse e inclusive darle agua a los animales que tienen, desde hace varios días no cuentan con el vital liquido lo que provoca un problema de insalubridad, además de erogar recursos para la compra de agua embotellada. 

Inicialmente se había dicho que los trabajos de mantenimiento que realizaría personal de la CFE en el sistema eléctrico de los pozos de agua, para reducir el gasto de energía eléctrica en el sistema de bombero y evitar que se dañen los equipos, sin embargo, los trabajos han generado desabasto en diversos sectores de la ciudad, pues ya tardaron mucho y no dicen cuándo terminarán.

Habitantes requieren del vital liquido por lo que esperan que pronto terminen las obras, y llegue el agua a todas las viviendas.

El desabasto ha provocado que familias tengan que erogar recursos en la compra del líquido, afectando su economía.

