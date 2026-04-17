Descubre Bienestar falsas constancias de discapacidad
Incluso algunos presentan de una amputación, que no sufrieron
CIUDAD VALLES.- Un total de nueve constancias de discapacidad falseadas fueron descubiertas por la delegación de la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con la delegada de la Huasteca Norte, Griselda Mezquida Saldaña.
En el transcurso de la entrega de constancias médicas certificadas de discapacidad, el personal de la delegación de Bienestar de la Huasteca norte se encontró con nueve documentos apócrifos conseguidos de diferentes fuentes ilegales en los que se "certifica" a una persona como discapacitada, sin serlo.
Incluso, con el descaro de que algunos de ellos presentaron constancia de haber sufrido una amputación, cuando en la práctica, a simple vista, no sufren de esa condición de discapacidad.
Dijo que no hay todavía procesos legales sobre este asunto, pero que se están formulando, ya que no se puede dejar de sancionar este tipo de acciones de personas por una beca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí