Desfile y encendido del pino navideño

Matehuala.- El domingo por la tarde se llevó a cabo un desfile navideño por las principales calles de la ciudad el que concluyó en la Plaza de Armas donde llevaron a cabo el encendido de un pino navideño, como parte de las festividades decembrinas.

El desfile fue organizado por las autoridades municipales y contaron con la participación de escuelas de baile de Matehuala, instituciones escolares y algunas empresas que se unieron a este magno evento, el cual salió de la calle Bulevar Héroes Potosinos y recorrieron las calles de 5 de Mayo, Rayón, Francisco González Bocanegra, Altamirano, Bulevar Caros Lasso, Matamoros, Reforma, Melchor Ocampo, Mutualismo, Celso N. Ramos y terminar en la Plaza de Armas.

El desfile llegó a la Plaza de Armas, donde se colocó un enorme pino navideño, y se decoró toda la plaza con iluminación navideña, para que los matehualenses y visitantes acudan a pasar a tomarse la foto del recuerdo en estas fechas navideñas, el alcalde hizo el encendido del pino y posteriormente hubo presentaciones artísticas, donde participaron el coro de maestros jubilados, el coro de niños del centro cultural, que interpretaron villancicos y otras melodías.

Se contó con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil quienes al término del evento informaron que estas actividades tuvieron saldo blanco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí