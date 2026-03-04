logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Designan a nuevo titular de la GCE

Por Carmen Hernández

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Designan a nuevo titular de la GCE

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se llevó a cabo la reunión mensual de Seguridad Pública Municipal, fue presentado el nuevo titular del C4 de la Guardia Civil Estatal Manuel Martínez. 

Cabe destacar que en salón de Cabildo se llevó a cabo la reunión donde estuvieron presentes los jefes policiacos de diversas corporaciones públicas, quienes presentaron su informe mensual. 

En el evento fue presentado Manuel Martínez Villegas, como titular del C4 de la Guardia Civil del Estado, en sustitución de Arturo Ruiz. Posteriormente se dio a conocer que se trabajará en lo que será el Operativo de Semana Santa, con la finalidad de que se tenga un saldo blanco. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde
Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

SLP

Redacción

Jóvenes de bachillerato consultaron opciones académicas y requisitos de ingreso.

Clausura Catastro fraccionamiento
Clausura Catastro fraccionamiento

Clausura Catastro fraccionamiento

SLP

Carmen Hernández

No cuenta con permisos municipales

Envían taparroscas a la asociación Amanc
Envían taparroscas a la asociación Amanc

Envían taparroscas a la asociación Amanc

SLP

Carmen Hernández

Inauguran eventos de Semana de la Mujer
Inauguran eventos de Semana de la Mujer

Inauguran eventos de Semana de la Mujer

SLP

Jesús Vázquez