Designan a nuevo titular de la GCE

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se llevó a cabo la reunión mensual de Seguridad Pública Municipal, fue presentado el nuevo titular del C4 de la Guardia Civil Estatal Manuel Martínez.

Cabe destacar que en salón de Cabildo se llevó a cabo la reunión donde estuvieron presentes los jefes policiacos de diversas corporaciones públicas, quienes presentaron su informe mensual.

En el evento fue presentado Manuel Martínez Villegas, como titular del C4 de la Guardia Civil del Estado, en sustitución de Arturo Ruiz. Posteriormente se dio a conocer que se trabajará en lo que será el Operativo de Semana Santa, con la finalidad de que se tenga un saldo blanco.