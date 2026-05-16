logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Designan nuevo titular de policía en Tamazunchale

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A

TAMAZUNCHALE.- El presidente municipal Adelaido Cabañas tomó protesta al nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Ricardo Amer Rodríguez, quien proviene de la Guardia Civil Estatal.

Este cambio ocurre una semana después del operativo sorpresa que se llevó a cabo en la comandancia de la corporación, donde autoridades estatales y federales presuntamente encontraron un arma de fuego sin registro y sustancias tóxicas.

El entonces director, Christian Alejandro González Fernández, fue trasladado a Ciudad Valles "por cuestiones administrativas", según informó en su momento el alcalde.

En ausencia de González Fernández, se designó como encargado de despacho a Eloy Rubio Antonio, quien este viernes dejó el cargo, luego de que le tomaran protesta a Amer Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El nuevo mando proviene de las filas de la Guardia Civil Estatal, con una trayectoria de más de veinte años, y ha ocupado diferentes cargos en las cuatro regiones de la entidad.

Durante el acto protocolario de toma de protesta, el presidente Adelaido Cabañas reconoció y agradeció al oficial Eloy Rubio "por el compromiso y responsabilidad durante su encomienda como encargado de despacho". Sin embargo, no habló sobre la situación de Christian Alejandro González.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale
Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El nuevo director proviene de la Guardia Civil Estatal con más de 20 años de experiencia.

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico
Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

SLP

Huasteca Hoy

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios enfatiza que solo médicos pueden aplicar ácido hialurónico.

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón
Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza la necropsia y la Policía de Investigación trabaja para identificar al fallecido.

Actualizarán Reglamento de Panteones
Actualizarán Reglamento de Panteones

Actualizarán Reglamento de Panteones

SLP

Redacción