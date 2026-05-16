Designan nuevo titular de policía en Tamazunchale
TAMAZUNCHALE.- El presidente municipal Adelaido Cabañas tomó protesta al nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Ricardo Amer Rodríguez, quien proviene de la Guardia Civil Estatal.
Este cambio ocurre una semana después del operativo sorpresa que se llevó a cabo en la comandancia de la corporación, donde autoridades estatales y federales presuntamente encontraron un arma de fuego sin registro y sustancias tóxicas.
El entonces director, Christian Alejandro González Fernández, fue trasladado a Ciudad Valles "por cuestiones administrativas", según informó en su momento el alcalde.
En ausencia de González Fernández, se designó como encargado de despacho a Eloy Rubio Antonio, quien este viernes dejó el cargo, luego de que le tomaran protesta a Amer Rodríguez.
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El nuevo mando proviene de las filas de la Guardia Civil Estatal, con una trayectoria de más de veinte años, y ha ocupado diferentes cargos en las cuatro regiones de la entidad.
Durante el acto protocolario de toma de protesta, el presidente Adelaido Cabañas reconoció y agradeció al oficial Eloy Rubio "por el compromiso y responsabilidad durante su encomienda como encargado de despacho". Sin embargo, no habló sobre la situación de Christian Alejandro González.
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