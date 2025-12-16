logo pulso
Desigual choque deja un lesionado

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Desigual choque deja un lesionado

Matehuala.- Un motociclista resultó gravemente lesionado al impactarse contra una camioneta en calles de la colonia República la noche del domingo, al lugar acudieron corporaciones policiacas y de auxilio, que lo trasladaron a un hospital.

 Los hechos ocurrieron en las calles de Nayarit y Nuevo León, donde nuevamente la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que un motociclista se impactara contra una camioneta, el conductor de la moto salió volando al momento del fuerte impacto, cayendo en el pavimento, testigos del accidente, pidieron apoyo a corporaciones de emergencia.

 Al lugar llegaron los paramédicos que evaluaron a una persona de sexo masculino que era el conductor de la motocicleta, quien debido al impacto resultó con graves lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

 Al lugar también acudieron los elementos de las corporaciones policiacas, quienes estuvieron llevando a cabo las primeras investigaciones, para deslindar responsabilidades y las unidades fueron enviadas a la pensión. 

Mientras que el lesionado es atendido en el hospital, debido a la gravedad de las lesiones.

