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Desinterés a la Feria de la Paz

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Desinterés a la Feria de la Paz

CIUDAD VALLES.- La nueva Feria de la Paz, ahora en la colonia Vista Hermosa tuvo pocas visitas, a pesar de ser uno de los sectores más populosos del municipio.

Así como ha sucedido en lugares como el Infonavit 2, la colonia Lázaro Cárdenas y otros sectores de la ciudad en donde la asistencia ha sido mayor, uno de los lugares con más avecindados de Valles, de acuerdo con datos del Registro de Electores, la Vista Hermosa, tuvo una visita moderada de vecinos, en la galera de su calle principal.

Las Ferias de Paz son un esfuerzo de la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República en donde practican el trato directo, casa por casa, previo al evento, y en el que hay módulos de atención e información para tramitar gestiones de tipo legal, salud o administrativos.

La intención es que haya una solución a problemas locales para que la paz social vuelva a imperar en estos sectores.

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