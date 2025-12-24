Desmantelan casa usada por drogadictos
RIOVERDE.- Desmantelan una vivienda abandonada, donde delincuentes consumían droga. El director de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya Ortega dio a conocer que se está acudiendo a las llamadas de auxilio, en esta ocasión se recibió una solicitud de los vecinos.
Sin embargo, se logró la detención de una persona vinculada a robos en la colonia Guadalupe y Ejido de San Marcos; el hombre fue identificado como Roberto N. de 43 años de edad con domicilio en la Colonia Esperanza 2.
Así mismo, los oficiales desmantelaron una vivienda que era utilizada por los malvivientes para consumir drogas.
no te pierdas estas noticias
Aprueban en Cabildo de Valles 11 millones para sus salarios
Huasteca Hoy
Se trata de un ingreso mensual de 61 mil pesos para cada uno de las y los ediles
Tormenta causa daños en la Huasteca
Redacción
Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz