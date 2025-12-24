logo pulso
Desmantelan casa usada por drogadictos

Por Carmen Hernández

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Desmantelan casa usada por drogadictos

RIOVERDE.- Desmantelan una vivienda abandonada, donde delincuentes consumían droga. El director de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya Ortega dio a conocer que se está acudiendo a las llamadas de auxilio, en esta ocasión se recibió una solicitud de los vecinos. 

Sin embargo, se logró la detención de una persona vinculada a robos en la colonia Guadalupe y Ejido de San Marcos; el hombre fue identificado como Roberto N. de 43 años de edad con domicilio en la Colonia Esperanza 2. 

Así mismo, los oficiales desmantelaron una vivienda que era utilizada por los malvivientes para consumir drogas.

