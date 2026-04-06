Detecta la SCT abusos de taxistas en la Fenahuap

CIUDAD VALLES.- En operativo sorpresa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descubrieron a varios taxistas excediéndose de su límite de cobro, según la lista de costos oficial.

Después de las 11 de la noche de este sábado, operarios de la SCT hicieron una inspección del servicio de taxis a las afueras de la Feria y encontraron que en varias ocasiones los taxistas estaban cobrando por encima de la tarifa que expusieron desde el inicio de la Fenahuap.

El costo por carrera, tomando en cuenta las tarifas, lo aumentaban de cinco a 10 pesos, según la práctica llevada a cabo este sábado.

Por lo que ya analizan sanciones que se aplicarían a los taxistas abusivos.

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