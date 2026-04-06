logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detecta la SCT abusos de taxistas en la Fenahuap

Operativo sorpresa de personal de la dependencia, aplicarían multas

Por Redacción

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Detecta la SCT abusos de taxistas en la Fenahuap

CIUDAD VALLES.- En operativo sorpresa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descubrieron a varios taxistas excediéndose de su límite de cobro, según la lista de costos oficial.

Después de las 11 de la noche de este sábado, operarios de la SCT hicieron una inspección del servicio de taxis a las afueras de la Feria y encontraron que en varias ocasiones los taxistas estaban cobrando por encima de la tarifa que expusieron desde el inicio de la Fenahuap. 

El costo por carrera, tomando en cuenta las tarifas, lo aumentaban de cinco a 10 pesos, según la práctica llevada a cabo este sábado.

Por lo que ya analizan sanciones que se aplicarían a los taxistas abusivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian fallecimiento del exalcalde de Cd. Valles, Juan José Ortiz Azuara
Anuncian fallecimiento del exalcalde de Cd. Valles, Juan José Ortiz Azuara

Anuncian fallecimiento del exalcalde de Cd. Valles, Juan José Ortiz Azuara

SLP

Huasteca Hoy

Ortiz Azuara participó en la última elección municipal por el Partido Encuentro Ciudadano antes de su fallecimiento.

Padre pide a Gallardo liberar a su hija acusada de homicidio
Padre pide a Gallardo liberar a su hija acusada de homicidio

Padre pide a Gallardo liberar a su hija acusada de homicidio

SLP

Redacción

Asegura que es inocente y ofrece sus tierras para lograr su liberación

Obispo realiza última caminata por Matehuala
Obispo realiza última caminata por Matehuala

Obispo realiza última caminata por Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Rescatan a perritos abandonados
Rescatan a perritos abandonados

Rescatan a perritos abandonados

SLP

Redacción