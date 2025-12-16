Detienen a sujeto, implicado en atracos

RIOVERDE. - Por presunta participación en algunos robos a comercios y casa habitación fue detenido un sujeto por elementos de la Guardia Civil Municipal

Oficiales de la Guardia Civil implementaron un operativo y detuvieron a un hombre en la zona Puente del Carmen, ante las denuncias presentadas por familias y comerciantes por ola de atracos que se han cometido en ese sector.

Durante el operativo fue asegurado José de Jesús de 43 años de edad, con domicilio en la Avenida Universidad en el Ejido Puente del Carmen, quien supuestamente está involucrado en robos a negocios y casa- habitación, según las denuncias que se han presentado por parte de los afectados en los atracos, que demandan justicia y se castigue al responsable.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien deslindará las responsabilidades conforme marca la ley.

