logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Fotogalería

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detonan dinamita en predio, sin permiso

Presuntamente realizaban trabajos de perforación del suelo

Por Carmen Hernández

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Detonan dinamita en predio, sin permiso

RIOVERDE.- Tras recibir un reporte de detonación de dinamita en un predio, se detectaron diversas irregulares que cometían personas que realizaban trabajos presuntamente de perforación. 

El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de la Delegación de Pastora, debido a fuertes detonaciones que se escuchaban. 

Vecinos reportaban detonaciones de dinamita y al indagar, se confirmó que quien realizaba estas acciones no tenía permisos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). 

En el lugar se encontró derrame de materiales peligrosos, no se tenían las condiciones adecuadas, ni contaba con medidas de seguridad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunado a ello quienes realizaban estas labores no contaban con el permiso del uso de suelo, programa interno y licencia de funcionamiento, entre otros. 

Finalmente dijo que se realizaron inspecciones en establecimientos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Nombran administrador apostólico de la Diócesis
    Nombran administrador apostólico de la Diócesis

    Nombran administrador apostólico de la Diócesis

    SLP

    Jesús Vázquez

    Hasta que se designe un nuevo obispo

    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad
    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

    Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

    SLP

    Redacción

    Está generando severos daños ambientales

    Preparan fiestas de San Isidro Labrador
    Preparan fiestas de San Isidro Labrador

    Preparan fiestas de San Isidro Labrador

    SLP

    Carmen Hernández

    Huestes de Medina se van en bola al Verde
    Huestes de Medina se van en bola al Verde

    Huestes de Medina se van en bola al Verde

    SLP

    Redacción