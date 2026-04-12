Detonan dinamita en predio, sin permiso
Presuntamente realizaban trabajos de perforación del suelo
RIOVERDE.- Tras recibir un reporte de detonación de dinamita en un predio, se detectaron diversas irregulares que cometían personas que realizaban trabajos presuntamente de perforación.
El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio de la Delegación de Pastora, debido a fuertes detonaciones que se escuchaban.
Vecinos reportaban detonaciones de dinamita y al indagar, se confirmó que quien realizaba estas acciones no tenía permisos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
En el lugar se encontró derrame de materiales peligrosos, no se tenían las condiciones adecuadas, ni contaba con medidas de seguridad.
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Aunado a ello quienes realizaban estas labores no contaban con el permiso del uso de suelo, programa interno y licencia de funcionamiento, entre otros.
Finalmente dijo que se realizaron inspecciones en establecimientos.
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