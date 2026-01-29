logo pulso
Discuten taxistas y SCT banderazo y los taxímetros

Habrá una nueva reunión para lograr un acuerdo

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Discuten taxistas y SCT banderazo y los taxímetros

CIUDAD VALLES.- Taxistas y secretaria de la SCT se carean respecto a los taxímetros y el banderazo sin llegar a un acuerdo definitivo.

La tarde de este martes, en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Valles, alrededor de 150 taxistas, entre choferes y concesionarios se encontraron frente a frente con la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, para hablar de los taxímetros y, en caso de que éstos fueran inevitables, sobre el banderazo de arranque, que ellos consideran como bajo e improductivo en 18 pesos de día y 24 pesos de noche.

La exigencia de muchos de los taxistas sería de 30 pesos, aunque son propuestas que se vieron precedidas por discusiones y gritos en los que incluso Martínez Acosta pareció frenética.

En uno de los momentos álgidos, preguntaron a Acosta si lo que deseaba era afectar a los taxistas y ella dijo que sí, provocando la salida de la mitad de los asistentes.

Al final de la reunión, a regañadientes, los que se quedaron hasta la culminación de la asamblea firmaron una asistencia, aunque no muy convencidos del taxímetro y con la esperanza de que el banderazo propuesto por Gobierno aumente.

