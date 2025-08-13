Don Hermenegildo, desaparecido... en canal lleno de cocodrilos

Una persona de la tercera edad, que nadaba en un canal infestado de cocodrilos en Tampico, Tamaulipas, resultó ser un habitante de Ciudad Valles con alerta de búsqueda emitida días antes.

El martes por la mañana, según videos difundidos en redes sociales, un hombre totalmente vestido nadaba en el Canal de la Cortadura, en la zona turística. Un peatón lo cuestionó si se había caído; el anciano respondió que no, que estaba nadando.

Mientras grababa la escena, el testigo le advirtió de la presencia de cocodrilos y, al poco rato, captó a uno nadando hacia él. Con ayuda de otro transeúnte, lo sacaron del agua. El hombre se identificó como Hermenegildo y se fue caminando, mientras los rescatadores daban aviso al 911.

Tras difundirse el video, la familia Uribe lo reconoció como Hermenegildo Uribe Ruiz, vecino de Villas de San Miguel, reportado como desaparecido desde el lunes. Apareció a 150 kilómetros de su hogar.

De acuerdo con el DIF Municipal de Tampico, sus familiares ya estaban en la ciudad buscándolo, cuando desde la Huasteca potosina llegó la noticia: Don Hermenegildo volvió a Valles por su cuenta.

Su familia afirmó que no padece discapacidad y tenía dinero, por lo que presumen que el viaje de ida y vuelta fue voluntario.

