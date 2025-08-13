Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres

CIUDAD VALLES.- El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Distrito confirmó la sentencia con la que un par de niños vallenses tendrán los apellidos de sus dos madres.

En el juicio de amparo 494/2023, la representación legal ya descrita ratificó la sentencia del 2 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito, radicado en Valles con el que dos menores de edad, de nivel primario llevarán legalmente los apellidos de sus dos madres, con lo que se conforma la primera familia homoparental, con todos los derechos y obligaciones que esto conlleva a petición de las dos mujeres, unidas legalmente desde hace tiempo.

De hecho, la ratificación respondió a una impugnación hecha por el Registro Civil Estatal sobre este caso en particular y que significa que los apellidos de los niños (hijos biológicos de una de sus madres), cambiarán sus apellidos y su personalidad jurídica completa.

El Registro Civil tiene tres días hábiles para hacer los cambios legales para completar el hecho jurídico.

