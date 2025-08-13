Preparan eventos por día de la juventud

Ciudad Fernández.- En el marco del Día Internacional de la Juventud se llevará a cabo la Carrera por la Juventud Pet Friendly y el programa Jóvenes Conductores, para festejar esta fecha tan especial.

Las autoridades municipales dieron a conocer que la carrera por la juventud Pet Friendly se desarrollará este próximo domingo con salida a las 8:30 de la mañana desde la plaza principal, la distancia a recorrer será de 5 kilómetros.

Los participantes podrán acudir acompañados de sus mascotas para vivir una experiencia de convivencia.

Las primeras 50 personas en arribar a la meta recibirán una medalla conmemorativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al programa Jóvenes Conductores, iniciará este próximo 18 de agosto con la finalidad de brindar a los adolescentes y adultos las herramientas teóricas y prácticas para conducir de manera segura y responsable, el curso tendrá una duración de un mes, se tendrá cupo limitado a 30 personas.

Así mismo, el curso se impartirá en tres horarios, de 10 de la mañana a las 12 horas, de 12 del día a 2 de la tarde.

Así como en un horario de 4 a 6 de la tarde, tendrá un costo de recuperación de 350 pesos, el cual también incluirá una constancia al finalizar el curso.