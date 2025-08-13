logo pulso
Preparan eventos por día de la juventud

Por Carmen Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan eventos por día de la juventud

Ciudad Fernández.- En el marco del Día Internacional de la Juventud se llevará a cabo la Carrera por la Juventud Pet Friendly y el programa Jóvenes Conductores, para festejar esta fecha tan especial. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que la carrera por la juventud Pet Friendly se desarrollará este próximo domingo con salida a las 8:30 de la mañana desde la plaza principal, la distancia a recorrer será de 5 kilómetros. 

Los participantes podrán acudir acompañados de sus mascotas para vivir una experiencia de convivencia. 

Las primeras 50 personas en arribar a la meta recibirán una medalla conmemorativa.

En cuanto al programa Jóvenes Conductores, iniciará este próximo 18 de agosto con la finalidad de brindar a los adolescentes y adultos las herramientas teóricas y prácticas para conducir de manera segura y responsable, el curso tendrá una duración de un mes, se tendrá cupo limitado a 30 personas. 

Así mismo, el curso se impartirá en tres horarios, de 10 de la mañana a las 12 horas, de 12 del día a 2 de la tarde. 

Así como en un horario de 4 a 6 de la tarde, tendrá un costo de recuperación de 350 pesos, el cual también incluirá una constancia al finalizar el curso.

