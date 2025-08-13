logo pulso
Prevén otro fin de semana lluvioso

Por Jesús Vázquez

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
Prevén otro fin de semana lluvioso

Matehuala.- Desde el pasado domingo han continuado las lluvias en el municipio y sus comunidades y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las lluvias continuarán el resto de la semana, por lo que alertan a la población para que tomen algunas medidas preventivas.  

De acuerdo al SMN las lluvias continuarán hasta el próximo viernes, por lo que se advierte a la ciudadanía evitar salir mientras está lloviendo, y proteger sobre todo a los menores y adultos mayores y no dejarlos salir a la calle si está empezando a llover, para evitar que sufran enfermedades respiratorias, y estar muy al pendiente de las indicaciones de Protección Civil Municipal.

Se pronostica que se generarán tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a la población no colocarse bajo los árboles, ya que suelen caer rayos que pueden causarles la muerte, evitar salir en motocicleta y en carro mientras está lloviendo, si están en la calle mientras llueve buscar un lugar seguro para resguardarse.

También se recomienda proteger a las mascotas, si las personas tienen perros o gatos buscar un lugar para resguardarlos mientras llueva, guardar motocicletas en un lugar seguo.

