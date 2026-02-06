Donan estudiantes tapitas a Fundación

Matehuala.- Niños y jóvenes del Instituto de Capacitación Montiel visitaron las instalaciones de Bomberos para entregar tapas para el corazón de la Fundación Corazón Altiplano A.C. que está en las instalaciones de esta corporación de auxilio.

Las tapitas son para apoyar en la economía de los niños con cáncer, fueron muchas bolsas llenas de tapitas de refresco y otras cosas que llevaron, estas tapitas se cambian por dinero, con todo lo recaudado se apoya a los niños que sufren cáncer, cabe hacer mención que el pasado 4 de febrero se celebró el día mundial de la lucha contra el cáncer, lamentablemente en la actualidad hay muchos niños que sufren esta enfermedad.

La idea de que los pequeños recauden tapas es concientizarlos sobre hacer un bien a la sociedad, y formando en los estudiantes valores como el amor, respeto, generosidad y gratitud, con la idea de formar buenos hombres y mujeres para el futuro de Matehuala.

Como muestra de agradecimiento los bomberos de Matehuala dieron la plática de mis primeros pasos en la prevención de incendios a los pequeños, mientras que para los adolescentes se prepararon actividades recreativas donde realizaron circuitos y tuvieron la oportunidad de probarse el equipo conociendo un poco de lo que hacen los voluntarios así mismo se brindó un recorrido por las instalaciones de bomberos.

