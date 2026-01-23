logo pulso
Donan vacuna para prevenir la rabia bovina

Autoridades entregarán el biológico a ganaderos

Por Carmen Hernández

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Donan vacuna para prevenir la rabia bovina

Villa Juárez.- Luego de que se confirmaran casos de rabia en ganado, el municipio entregará la vacuna que debe aplicarse al ganado para evitar lleguen a enfermarse. 

La campaña de apoyo se aplica luego de que se detectaron 2 casos de rabia en bovinos de 24 y 8 meses en la comunidad de San Isidro. 

Las autoridades municipales dieron a conocer la entrega gratuita de la vacuna para proteger al ganado, que deberá ser vacunado y así evitar un brote. 

Serán repartidas 1,500 dosis, las personas interesadas deben acudir al departamento de Desarrollo Rural, donde se les entregará el biológico, cumpliendo con los requisitos que se establecieron. 

Los ganaderos deberán presentar copia de INE, copia de la UPP y llevar una hilera con hielo para la protección de la vacuna, mientras que vacunan al ganado.

