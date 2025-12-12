Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.
La Dirección de Ecología Municipal inició una investigación por la presencia de un basurero clandestino en el fraccionamiento Los Naranjos, en Ciudad Valles, luego de que se presentaron quejas públicas por la acumulación de desechos en un área comunal.
El titular del área, Julio César Otero Torres, informó que el proceso de indagatoria comenzó esta semana, tras detectarse que en el sitio se arrojaban todo tipo de residuos, aunque hasta el momento no hay responsables identificados ni un señalamiento directo.
El funcionario explicó que las investigaciones continúan abiertas y que la dependencia trabaja principalmente con denuncias anónimas, las cuales permiten recabar información para determinar faltas administrativas, llegar a acuerdos correctivos o, en su caso, aplicar sanciones económicas.
La autoridad ambiental señaló que será la precisión de los datos recabados lo que permita avanzar en el procedimiento y definir las acciones correspondientes para frenar la disposición irregular de basura en esa zona habitacional.
