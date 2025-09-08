Ejecución de delegado de FGR, por detención de miembros de CJNG

CIUDAD VALLES.- La detención de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en San Luis Potosí derivó en la ejecución del delegado de la Fiscalía General de la República de Tamaulipas, reconoce Gertz Manero.

En la conferencia de prensa encabezada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar a conocer la detención de 13 personas, entre funcionarios aduanales, miembros de la Marina y empresarios, relacionados con una red de huachicol y la incautación en marzo de un buque con 10 millones de litros de diésel en TampIco, Gertz Manero citó al estado de San Luis Potosí, relacionando una detención con la ejecución a mansalva de Ernesto Vázquez, delegado de la FGR en Tamaulipas, el pasado 5 de agosto, en la ciudad de Reynosa.

Aunque no especifica los detalles de la detención, Gertz Manero respondió a un reportero que la muerte violenta de Vázquez no está relacionada con el buque de 10 millones de litros de diésel, sino con una detención hecha en territorio potosino: “en San Luis Potosí, las Fuerzas Armadas detuvieron a un grupo de delincuentes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con motivo de esa detención, obtuvimos la información de dónde guardaban en Reynosa, todo el huachicol que se estaban robando en México. Encontramos el lugar, lo aseguramos, se encontraron más de dos millones de litros y, en ese contexto fue, donde fue sacrificado el representante nuestro. No tiene nada que ver (con la incautación directa de 10 millones de litros de diésel el 19 de marzo en Tampico)”.