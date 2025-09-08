Se incendia camioneta, estaba estacionada

Charcas.- Elementos de Protección Civil municipal brindaron auxilio en el incendio de una camioneta en la calle Platino y gracias a su rápida atención el siniestro no llegó a mayores y solo hubo costosos daños materiales, pero no hubo ninguna persona lesionada.

Los hechos se originaron la tarde del sábado en la calle Platino, cuando de pronto se empezó a incendiar una camioneta que estaba estacionada, por lo que vecinos del lugar inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia y fueron los elementos de Protección Civil Municipal quienes acudieron para intentar apagar las llamas, lo que finalmente lograron.

Al llegar, iniciaron los trabajos de seguridad, como resguardar el área para evitar que se acercaran personas que pudieran salir lesionadas, empezaron a trabajar para sofocar el fuego, el cual rápidamente lograron controlar.

Se desconocen las causas que provocaron el incendio de la camioneta, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas solo daños materiales.

La camioneta incendiada es propiedad de una persona de nombre Venancio, que sufrió muchos daños, gracias a la oportuna intervención de los equipos de emergencia el fuego fue controlado de inmediato, evitando la propagación de las llamas.